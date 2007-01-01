Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Growth, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Growth, черный, серый
11 оценок
12 190
Кресло компьютерное Growth, черный, серый - фото 1Кресло компьютерное Growth, черный, серый - фото 2Кресло компьютерное Growth, черный, серый - фото 3Кресло компьютерное Growth, черный, серый - фото 4Кресло компьютерное Growth, черный, серый - фото 5Кресло компьютерное Growth, черный, серый - фото 6Кресло компьютерное Growth, черный, серый - фото 7Кресло компьютерное Growth, черный, серый - фото 8Кресло компьютерное Growth, черный, серый - фото 9Кресло компьютерное Growth, черный, серый - фото 10Кресло компьютерное Growth, черный, серый - фото 11
Кресло компьютерное Growth, черный, серый

Артикул: CH-083-822
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1250/1350 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
Характеристики товара

Описание

Удобное эргономичное геймерское кресло бренда для пользователей, ценящих комфорт и стиль. Подходит для дома и офиса.

Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, а также механизмом, регулирующим уровень наклона спинки.
Материал обивки: Мягкая и прочная экокожа.
Материал рамы: металл, фанера.
Тип механизма: регулируемый по высоте и наклону, наклон спинки: 135°.
Оптимально для пользователей ростом от 150 до 185 см и весом от 50 до 120 кг.
Максимально допустимая нагрузка: 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1250/1350 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.19 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
