Характеристики товара
Описание
Удобное эргономичное геймерское кресло бренда для пользователей, ценящих комфорт и стиль. Подходит для дома и офиса.
Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, а также механизмом, регулирующим уровень наклона спинки.
Материал обивки: Мягкая и прочная экокожа.
Материал рамы: металл, фанера.
Тип механизма: регулируемый по высоте и наклону, наклон спинки: 135°.
Оптимально для пользователей ростом от 150 до 185 см и весом от 50 до 120 кг.
Максимально допустимая нагрузка: 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1250/1350 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья430/530 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки15.19 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет