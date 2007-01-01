Характеристики товара
Описание
Стильное компьютерное кресло за счет продуманной эргономики обеспечит идеальный комфорт во время длительных игровых баталий или продолжительного рабочего дня.
Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью и устойчив к износу.
Эргономичная форма и две мягкие подушки позволяют поддерживать осанку в правильном положении на протяжении всей игровой сессии или работы за компьютером.
Регулируемый угол наклона спинки позволит вам занять наиболее удобное положение перед предстоящей игрой, либо же просто расслабиться в перерыве или уже после ее завершения.
Прочный каркас и пятилучие гарантируют полную безопасность и высокую надежность для каждого пользователя.
Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 140 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Высота1290/1390 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- Материалметалл, пластик, хромированный металл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки18.79 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет