Настоящее фото товара Кресло компьютерное Landscape, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Landscape, черный, красный
10 оценок
13 690
Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 1Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 2Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 3Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 4Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 5Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 6Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 7Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 8Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 9Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 10Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 11Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 12Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 13Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 14Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 15Кресло компьютерное Landscape, черный, красный - фото 16
NEW

Кресло компьютерное Landscape, черный, красный

Артикул: CH-083-780
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Высота1290/1390 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стильное компьютерное кресло за счет продуманной эргономики обеспечит идеальный комфорт во время длительных игровых баталий или продолжительного рабочего дня.

Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью и устойчив к износу.
Эргономичная форма и две мягкие подушки позволяют поддерживать осанку в правильном положении на протяжении всей игровой сессии или работы за компьютером.
Регулируемый угол наклона спинки позволит вам занять наиболее удобное положение перед предстоящей игрой, либо же просто расслабиться в перерыве или уже после ее завершения.
Прочный каркас и пятилучие гарантируют полную безопасность и высокую надежность для каждого пользователя.
Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 140 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Высота1290/1390 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Материалметалл, пластик, хромированный металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки18.79 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло компьютерное Landscape, черный, красный
Кресло компьютерное Landscape, черный, красный
13 690
