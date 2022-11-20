Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина860 мм
- Глубина950 мм
- Ширина сиденья580 мм
- Глубина сиденья760 мм
- Материал каркасафанера, дерево, МДФ
- Материал сиденьяткань
- Цветсиреневый
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