Характеристики товара
Описание
Удобное кресло руководителя с необычным дизайном. Широкая спинка имеет множество горизонтальных прострочек и ярко выраженный подголовник. Множество вариантов обивки и комплектаций кресла. Максимальная нагрузка до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина780 мм
- Высота1170/1270 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья560 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасахром
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1090 мм
- Высота упаковки666 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки20.5 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет