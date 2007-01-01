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Настоящее фото товара Кресло Атланта, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Атланта, хром, черный
14 оценок
16 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Атланта, хром, черный - фото 1Кресло Атланта, хром, черный - фото 2Кресло Атланта, хром, черный - фото 3Кресло Атланта, хром, черный - фото 4Кресло Атланта, хром, черный - фото 5

Кресло Атланта, хром, черный

Артикул: CH-087-927
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1170/1270 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Удобное кресло руководителя с необычным дизайном. Широкая спинка имеет множество горизонтальных прострочек и ярко выраженный подголовник. Множество вариантов обивки и комплектаций кресла. Максимальная нагрузка до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1170/1270 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья560 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1090 мм
  • Высота упаковки666 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки20.5 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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