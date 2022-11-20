Характеристики товара
Описание
Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Серый, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань SY
|Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина640 мм
- Высота1080/1200 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивка Ткань SY
- Наполнительпоролон
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия