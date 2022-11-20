Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Атум SY - фото 1Кресло офисное Атум SY - фото 2Кресло офисное Атум SY - фото 3

Кресло офисное Атум SY

Артикул: CH-051-460
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Апас
Кресло офисное Апас
Следующий Кресло офисное Ашера
Кресло офисное Апас

Характеристики товара

Описание

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань SYЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1080/1200 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивка Ткань SY
  • Наполнительпоролон
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло игровое TopChairs Panamera черноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Panamera черное, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
41

Кресло игровое TopChairs Panamera черное

Распродажа
Кресло игровое TopChairs Continental черноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Continental черное, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99036
19 990 ₽Оптовая цена
34

Кресло игровое TopChairs Continental черное

Распродажа
Кресло игровое TopChairs Skyline камуфляжНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Skyline камуфляж, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99051
17 990 ₽Оптовая цена
38

Кресло игровое TopChairs Skyline камуфляж

Распродажа
Кресло игровое TopChairs Continental белоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Continental белое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99036
19 990 ₽Оптовая цена
37

Кресло игровое TopChairs Continental белое

Распродажа
Кресло игровое TopChairs Genesis черноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Genesis черное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29025
18 990 ₽Оптовая цена
45

Кресло игровое TopChairs Genesis черное

В наличии 3 шт.
Распродажа
Кресло игровое TopChairs Virage черно-белоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99021
26 290 ₽Оптовая цена
34

Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое

В наличии 53 шт.
Стул офисный Сиана велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
45

Стул офисный Сиана велюр зеленый

В наличии 6 шт.
Стул офисный Сиана велюр розовыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
36

Стул офисный Сиана велюр розовый

В наличии 1 шт.
Стул офисный Сиана велюр серыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
49

Стул офисный Сиана велюр серый

В наличии 3 шт.
Стул офисный Сиана велюр синийНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
60

Стул офисный Сиана велюр синий

В наличии 41 шт.

С этим товаром покупают

Кресло КомфиНастоящее фото товара Кресло Комфи, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена
49

Кресло Комфи

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
45

Стул пластиковый One Shot с подлокотниками

Распродажа
Кресло игровое TopChairs Renegade черноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Renegade черное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
45

Кресло игровое TopChairs Renegade черное

Стул складной ArkuaНастоящее фото товара Стул складной Arkua, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
41

Стул складной Arkua

Офисное кресло Таварес, мятный велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, мятный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
46

Офисное кресло Таварес, мятный велюр

В наличии 12 шт.
Кресло поворотное Race, красный, экокожаНастоящее фото товара Кресло поворотное Race, красный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
79

Кресло поворотное Race, красный, экокожа

Кресло пластиковое Сано, черный, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, черный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
50

Кресло пластиковое Сано, черный, антрацит

Другие товары из раздела по профессиям

Кресло для офиса РОМЕО шоколадНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
43

Кресло для офиса РОМЕО шоколад

Кресло для офиса РОМЕО сиреньНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО сирень, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
48

Кресло для офиса РОМЕО сирень

Кресло для офиса ПАУК, серо-голубойНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
42

Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
43

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый

Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
40

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Либерти бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
35

Стул барный Либерти бежевый

В наличии 31 шт.