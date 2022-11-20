Кресло пластиковое Remind

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло пластиковое Remind

4.7
12 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Remind с принтом
Стул пластиковый Remind с принтом
Следующий Стул Venice латте
Стул Venice латте

Характеристики товара

Описание

Габариты:

Размеры: 585х560х810 мм.
Высота сиденья: 460 мм.
Вес: 5 кг.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина560 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 01Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
220
Оптовая цена
6

Новогодний чехол на стул 01

Стул Eames DAW желтыйНастоящее фото товара Стул Eames DAW желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Eames DAW желтый

Стул Гаага ДиамантНастоящее фото товара Стул Гаага Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
8

Стул Гаага Диамант

Настоящее фото товара Барный стул Sport, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
9

Барный стул Sport, белый/ черный

Диван Баклер лайт, с кантомНастоящее фото товара Диван Баклер лайт, с кантом, произведённого компанией ChiedoCover
от52 290
Оптовая цена
6

Диван Баклер лайт, с кантом

Диван Баклер лайт, с кантом, с угловым секторомНастоящее фото товара Диван Баклер лайт, с кантом, с угловым сектором, произведённого компанией ChiedoCover
от59 190
Оптовая цена
14

Диван Баклер лайт, с кантом, с угловым сектором

Диван Баклер лайт, кант, угловой сектор с оттоманкойНастоящее фото товара Диван Баклер лайт, кант, угловой сектор с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
от78 490
Оптовая цена
15

Диван Баклер лайт, кант, угловой сектор с оттоманкой

Диван Кельт угловойНастоящее фото товара Диван Кельт угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от73 990
Оптовая цена
11

Диван Кельт угловой

Диван Кельт угловой секторНастоящее фото товара Диван Кельт угловой сектор, произведённого компанией ChiedoCover
от83 290
Оптовая цена
15

Диван Кельт угловой сектор

Кресло Канфар, зеленоеНастоящее фото товара Кресло Канфар, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
8

Кресло Канфар, зеленое

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Olimpia L кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 550
Оптовая цена
10

Стул Olimpia L кремовый

Настоящее фото товара Стул Давенда прозрачный лак, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
13

Стул Давенда прозрачный лак

Настоящее фото товара Стул Кавагоэ серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
8

Стул Кавагоэ серый, черный

Настоящее фото товара Стул Казбеги серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
6

Стул Казбеги серый, белый

Настоящее фото товара Стул Кайента черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
11

Стул Кайента черный, красный

Стул Наполеон New, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79027
5 190 ₽Оптовая цена
8

Стул Наполеон New, пластиковый

В наличии 160 шт.
Кресло алюминиевое AlvdalenНастоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
7

Кресло алюминиевое Alvdalen

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый