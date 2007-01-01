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Настоящее фото товара Стул Галлиос, поворотный механизм, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Галлиос, поворотный механизм, коричневый
8 оценок
9 990
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Стул Галлиос, поворотный механизм, коричневый - фото 1Стул Галлиос, поворотный механизм, коричневый - фото 2Стул Галлиос, поворотный механизм, коричневый - фото 3Стул Галлиос, поворотный механизм, коричневый - фото 4Стул Галлиос, поворотный механизм, коричневый - фото 5Стул Галлиос, поворотный механизм, коричневый - фото 6Стул Галлиос, поворотный механизм, коричневый - фото 7Стул Галлиос, поворотный механизм, коричневый - фото 8

Стул Галлиос, поворотный механизм, коричневый

Артикул: CH-079-781
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина670 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота930 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изысканность, комфорт и функциональность — всё это воплощает в себе стул Галлиос. Этот предмет мебели станет прекрасным дополнением к любому интерьеру, будь то дом или офис.

Стул изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его прочность, надёжность и элегантность. Основа стула — стальная профильная труба размером 20х40 мм — обеспечивает прочность и долговечность всей конструкции, лёгкость и современный вид. Уникальный поворотный механизм на 360 градусов гарантирует максимальную свободу движений, делая стул незаменимым помощником в работе и общении. Сиденье изготовлено из фанеры и обито мягким пенополиуретаном, покрытым изысканным велюром, который дарит приятные тактильные ощущения. Эта комбинация материалов обеспечивает комфорт, долговечность и лёгкость в уходе.

Стул Галлиос — это не просто мебель, это элемент вашего стиля и образа жизни. Он привносит в интерьер нотку современности и комфорта, подчёркивая ваше стремление к качеству и удобству.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота930 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, пластик, металл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.40 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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