Характеристики товара
Описание
Кресло изготовлено из прочных и дышащих материалов, обеспечивающих комфорт и долговечность. Это кресло предлагает разнообразные настройки, позволяя адаптировать его под ваши индивидуальные предпочтения. Подголовник 3D регулируется по высоте и углу наклона, подлокотники и поясничная поддержка имеют 5 положений по высоте. Механизм топ-ган позволяет фиксировать кресло в рабочем положении. Кресло сочетает в себе стильный дизайн, удобство и функциональность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина545 мм
- Глубина690 мм
- Высота1130/1250 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья440/520 мм
- Высота спинки545 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки370 мм
- Вес упаковки14.70 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет