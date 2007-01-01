Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Reelo, черный, серый
Кресло Reelo, черный, серый
15 оценок
12 690
Кресло Reelo, черный, серый - фото 1Кресло Reelo, черный, серый - фото 2Кресло Reelo, черный, серый - фото 3Кресло Reelo, черный, серый - фото 4Кресло Reelo, черный, серый - фото 5
Кресло Reelo, черный, серый

Артикул: CH-080-117
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина545 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1130/1250 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло изготовлено из прочных и дышащих материалов, обеспечивающих комфорт и долговечность. Это кресло предлагает разнообразные настройки, позволяя адаптировать его под ваши индивидуальные предпочтения. Подголовник 3D регулируется по высоте и углу наклона, подлокотники и поясничная поддержка имеют 5 положений по высоте. Механизм топ-ган позволяет фиксировать кресло в рабочем положении. Кресло сочетает в себе стильный дизайн, удобство и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина545 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1130/1250 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Высота спинки545 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Вес упаковки14.70 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

