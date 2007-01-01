Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Reelo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Reelo, серый
10 оценок
13 790
Кресло Reelo, серый - фото 1Кресло Reelo, серый - фото 2Кресло Reelo, серый - фото 3Кресло Reelo, серый - фото 4Кресло Reelo, серый - фото 5
Кресло Reelo, серый

Артикул: CH-080-115
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина545 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1130/1250 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Стаффорд бежевый
Фотография товара Стул Стаффорд бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Биг черный
Фотография товара Стул Биг черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло изготовлено из прочных и дышащих материалов, обеспечивающих комфорт и долговечность. Это кресло предлагает разнообразные настройки, позволяя адаптировать его под ваши индивидуальные предпочтения. Подголовник 3D регулируется по высоте и углу наклона, подлокотники и поясничная поддержка имеют 5 положений по высоте. Механизм топ-ган позволяет фиксировать кресло в рабочем положении. Кресло сочетает в себе стильный дизайн, удобство и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина545 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1130/1250 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Высота спинки545 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Вес упаковки14.70 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

