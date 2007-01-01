Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Reelo, черный
Кресло Reelo, черный
12 690
Кресло Reelo, черный

Артикул: CH-080-116
Основные характеристики
  • Ширина545 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1130/1250 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло изготовлено из прочных и дышащих материалов, обеспечивающих комфорт и долговечность. Это кресло предлагает разнообразные настройки, позволяя адаптировать его под ваши индивидуальные предпочтения. Подголовник 3D регулируется по высоте и углу наклона, подлокотники и поясничная поддержка имеют 5 положений по высоте. Механизм топ-ган позволяет фиксировать кресло в рабочем положении. Кресло сочетает в себе стильный дизайн, удобство и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Вес упаковки14.70 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
