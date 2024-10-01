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Компьютерное поворотное кресло Brave af-6 rhino grey, серый

Артикул: CH-067-668
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.

Подлокотники регулируемые по высоте. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении.Крестовина пластиковая. Дополнительные регулировки Механизм наклона спинки (180 градусов). Гарантия 3 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина840 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота350 мм
  • Вес24,2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.19 м3

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