Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Акцент 2, хром, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Акцент 2, хром, бирюзовый
14 оценок
8 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Акцент 2, хром, бирюзовый - фото 1Кресло Акцент 2, хром, бирюзовый - фото 2Кресло Акцент 2, хром, бирюзовый - фото 3Кресло Акцент 2, хром, бирюзовый - фото 4Кресло Акцент 2, хром, бирюзовый - фото 5

Кресло Акцент 2, хром, бирюзовый

Артикул: CH-088-400
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя Arrow светло-серый
Фотография товара Кресло руководителя Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло руководителя 574-А
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Воздушность конструкции выполнена за счет парящей спинки. При этом жесткость конструкции достигается за счет крепких подлокотников, являющихся частью каркаса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветбирюзовый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Вес упаковки10.45 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех

57
Фотография товара Кресло Рэмо венге, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо венге, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо венге, голубое

40
Фотография товара Кресло Angie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Angie, произведённого компанией ChiedoCover
от125 190
Оптовая цена

Кресло Angie

40
Хит
Фотография товара Кресло-кровать Алькор с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Алькор с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Кресло-кровать Алькор с подлокотниками

39
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 790
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный

6
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный

9
Фотография товара Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный

6
В наличии 67 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло деревянный для дома Фенди, каркас коричневый, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло деревянный для дома Фенди, каркас коричневый, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69015
7 790 ₽

Полукресло деревянный для дома Фенди, каркас коричневый, велюр бежевый

5
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа

13
Фотография товара Кресло Iq Rv RCH, серый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Iq Rv RCH, серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Кресло Iq Rv RCH, серый, пластик

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул полубарный Mint, велюр Teddy 014, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Mint, велюр Teddy 014, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул полубарный Mint, велюр Teddy 014, морилка белая

87
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, пэчворк

8
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Смит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Смит, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Смит

10
Фотография товара Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь

10
Фотография товара Стул на металлокаркасе Техас 3 поворотный светло-зеленый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Техас 3 поворотный светло-зеленый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул на металлокаркасе Техас 3 поворотный светло-зеленый / черный

11
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Kuva, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kuva, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690

Стул Kuva, голубой

70
Фотография товара Стул Менеджер бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стул Менеджер бежевый

43
Распродажа
Фотография товара Стул Мехико, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мехико, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59034
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Мехико, синий велюр

56
В наличии 3 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19024
17 290 ₽

Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех

10
Фотография товара Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена

Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас

15

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 39036
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия велюр черный

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Десвилль, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десвилль, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Десвилль, бежевое

30
Фотография товара Кресло Riolo, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, бежевый

43
Фотография товара Кресло Вега эмаль, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега эмаль, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега эмаль, серое

31
Фотография товара Кресло офисное Баст TW от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Баст TW, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло офисное Баст TW

5
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый

8
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Кресло Quantum, оливковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 190

Кресло Quantum, оливковый, черный

15
В пути 79 шт.
Фотография товара Кресло Ноотропик, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ноотропик, винный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло Ноотропик, винный

10
Распродажа
Фотография товара Кресло Кэйт, ткань, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэйт, ткань, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 5903
14 990 ₽

Кресло Кэйт, ткань, экокожа, коричневый

14
В наличии 5 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло Кидс, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кидс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Кресло Кидс, красный

10
В наличии 445 шт.

Товар в корзине

Кресло Акцент 2, хром, бирюзовый
Кресло Акцент 2, хром, бирюзовый
8 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул полубарный Mint, велюр Teddy 014, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Mint, велюр Teddy 014, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул полубарный Mint, велюр Teddy 014, морилка белая

87
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, пэчворк

8
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Смит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Смит, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Смит

10
Фотография товара Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности