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Кресло Ева P

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 1050-1110 мм

Ширина: 680 мм

Глубина: 725 мм

Высота до сидения: 490-550 мм

Упаковка: 630 мм*430 мм*910 мм

Производство - Россия

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