Характеристики товара
Описание
Высота: 1050-1110 мм
Ширина: 680 мм
Глубина: 725 мм
Высота до сидения: 490-550 мм
Упаковка: 630 мм*430 мм*910 мм
Производство - Россия
Высота: 1050-1110 мм
Ширина: 680 мм
Глубина: 725 мм
Высота до сидения: 490-550 мм
Упаковка: 630 мм*430 мм*910 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
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Письменный стол Милан
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Кресло Артис зеленый
Кресло Карнавал пыльно-розовое/бордо
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