Характеристики товара
Описание
Кофейный комплект «Парма» рассчитан на 2 персоны и подходит для расположения на балконе, в небольших гостиных, на террасе и других местах с ограниченным пространством. В основе каркас из алюминия.
В состав входят:
– круглый стол 900×900×450 мм (толщина стеклянной столешницы в 0,5 см).
– 2 кресла - 1070×1020×1130 мм.
Плетение выполнено вручную круглым искусственным ротангом бронзового цвета, кресло укомплектовано подушками из 100% полиэстера, которые пропитаны специальным составом, обладающим влагоотталкивающим свойством.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес49,4 кг
- Материал каркасаалюминий, ротанг
- Цветбронза
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки61.80 кг
- Изделия стопируютсяНет