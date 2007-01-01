Товар в корзине. Перейти
Парма кофейный комплект из искусственного ротанга, бронзовый - фото 1Парма кофейный комплект из искусственного ротанга, бронзовый - фото 2Парма кофейный комплект из искусственного ротанга, бронзовый - фото 3
NEW

Парма кофейный комплект из искусственного ротанга, бронзовый

Артикул: CH-076-746
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит
Фотография товара Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло прозрачное Vanity, серый
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кофейный комплект «Парма» рассчитан на 2 персоны и подходит для расположения на балконе, в небольших гостиных, на террасе и других местах с ограниченным пространством. В основе каркас из алюминия.

В состав входят:

– круглый стол 900×900×450 мм (толщина стеклянной столешницы в 0,5 см).

– 2 кресла - 1070×1020×1130 мм.

Плетение выполнено вручную круглым искусственным ротангом бронзового цвета, кресло укомплектовано подушками из 100% полиэстера, которые пропитаны специальным составом, обладающим влагоотталкивающим свойством.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес49,4 кг
  • Материал каркасаалюминий, ротанг
  • Цветбронза
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки61.80 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела столы из ротанга

Товар в корзине

Парма кофейный комплект из искусственного ротанга, бронзовый
Парма кофейный комплект из искусственного ротанга, бронзовый
150 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.