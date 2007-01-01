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Лаунж-зона Brook с диваном

Артикул: CH-077-326
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона Brook с уютным диваном - это прекрасное решения для обустройства веранды, террасы, а также Вашего загородного пространства!

Комплект выполнен из прочной и красивой акации, что делает его идеальным выбором для любого экстерьера. Каркас и столешница изготовлены из того же материала, обеспечивая единство стиля.

Чехлы на подушки выполнены из водоотталкивающей ткани олефин, что делает их легкими в уходе. Наполнитель подушек - поролон, обеспечивает комфорт и поддержку.

Натуральный цвет комплекта гармонично сочетается с серыми подушками. На лаунж-зоне Brook могут разместиться до 5 человек, каждое посадочное место выдерживает до 150 кг нагрузки. Комплект отлично сочетается с другими товарами из коллекции Brook и натурального дерева.

Мы гарантируем качество нашего товара и предоставляем гарантийный срок в течение 1 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2280 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота835 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лаунж-зона Brook с диваном
Лаунж-зона Brook с диваном
361 190
В корзине

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