Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона Brook с уютным диваном - это прекрасное решения для обустройства веранды, террасы, а также Вашего загородного пространства!
Комплект выполнен из прочной и красивой акации, что делает его идеальным выбором для любого экстерьера. Каркас и столешница изготовлены из того же материала, обеспечивая единство стиля.
Чехлы на подушки выполнены из водоотталкивающей ткани олефин, что делает их легкими в уходе. Наполнитель подушек - поролон, обеспечивает комфорт и поддержку.
Натуральный цвет комплекта гармонично сочетается с серыми подушками. На лаунж-зоне Brook могут разместиться до 5 человек, каждое посадочное место выдерживает до 150 кг нагрузки. Комплект отлично сочетается с другими товарами из коллекции Brook и натурального дерева.
Мы гарантируем качество нашего товара и предоставляем гарантийный срок в течение 1 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2280 мм
- Ширина780 мм
- Высота835 мм
- Материалакация
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет