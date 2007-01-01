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Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга - фото 1Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга - фото 2Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга - фото 3Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга - фото 4Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга - фото 5

Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга

Артикул: CH-076-934
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа «Кортадо» рассчитана на 6 персон.

Если нужно увеличить число посадочных мест, то дополнительно можно приставить кресла. Для данного комплекта подойдут любые кресла соломенного оттенка.

Комплект состоит из:

- стола «Латте», размером – 1600×900×750 мм.

- двух трехместных диванов «Гляссе», размер каждого – 1900×880×990 мм.

Для создания каркаса мебели используется алюминий. Каркас плотно оплетается вручную круглым искусственным ротангом. Цвет набора – натуральный соломенный.Серо-коричневые чехлы защищают мягкие подушки, которые идут в комплекте с диванами. Они пошиты из полиэстера, плотность ткани - 230гр/м2. Материал имеет пропитку с влагоотталкивающими свойствами.Обеденный стол дополнен стеклянной столешницей. Она обладает ударопрочными свойствами, изготовлена из закаленного стекла толщиной 5 мм.


Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 1920×900×1000 - 2 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес91 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки95 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга
Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга
284 290
В корзине

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