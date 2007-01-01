Характеристики товара
Описание
Обеденная группа «Кортадо» рассчитана на 6 персон.
Если нужно увеличить число посадочных мест, то дополнительно можно приставить кресла. Для данного комплекта подойдут любые кресла соломенного оттенка.
Комплект состоит из:
- стола «Латте», размером – 1600×900×750 мм.
- двух трехместных диванов «Гляссе», размер каждого – 1900×880×990 мм.
Для создания каркаса мебели используется алюминий. Каркас плотно оплетается вручную круглым искусственным ротангом. Цвет набора – натуральный соломенный.Серо-коричневые чехлы защищают мягкие подушки, которые идут в комплекте с диванами. Они пошиты из полиэстера, плотность ткани - 230гр/м2. Материал имеет пропитку с влагоотталкивающими свойствами.Обеденный стол дополнен стеклянной столешницей. Она обладает ударопрочными свойствами, изготовлена из закаленного стекла толщиной 5 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 1920×900×1000 - 2 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес91 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки95 кг
- Изделия стопируютсяНет