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Сковорода сталь нержавеющая, металлическая - фото 1

Сковорода сталь нержавеющая, металлическая

Артикул: CH-059-415
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина470 мм
  • Высота60 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес1,2 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный
  • ФормаКруглая

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