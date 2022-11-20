Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех)

14 оценок

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Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех)

5
27 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Комплект «Нью Богота» является эксклюзивным и неповторимым, так как его делают вручную методом выгибания и плетения.- Не сомневайтесь в его надёжности и долговечности, ведь он изготовлен из гибкого и прочного ротанга, который может выдержать огромный вес, являясь при этом фантастически лёгким

стол круглый (со стеклом)+2 кресла + диван /с подушками/

Высота стола 56 см
Высота кресла 78 см
Ширина кресла 61 см
Глубина кресла 67 см
Диаметр 50
Цвет Грецкий орех
Материал Натуральный ротанг, Ротанг
Способ применения Для сада, Для дачи, Для кафе, Для ресторана, Для улицы
Страна производства Индонезия
Материал столешницы Стекло
Материал каркаса Ротанг

Габариты и вес упаковок

0*0*0 (1 кг) - 1.00 шт
0*0*0 (1 кг) - 2.00 шт
1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт
67*112*82 (10 кг) - 1.00 шт
62*65*80 (4 кг) - 2.00 шт
48*80*48 (4 кг) - 1.00 шт

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1080 мм
  • Глубина670 мм
  • МатериалРотанг
  • Вес26 кг

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