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Настоящее фото товара Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех), произведённого компанией ChiedoCover
Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех)
44 оценки
43 690
Товар в корзине. Перейти
Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) - фото 1Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) - фото 2Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) - фото 3Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) - фото 4Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) - фото 5Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) - фото 6Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) - фото 7Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) - фото 8Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) - фото 9Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) - фото 10Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) - фото 11

Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех)

Артикул: CH-022-415
44 оценки
Основные характеристики
  • Длина1080 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота785 мм
  • Материалротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект «Нью Богота» является эксклюзивным и неповторимым, так как его делают вручную методом выгибания и плетения.- Не сомневайтесь в его надёжности и долговечности, ведь он изготовлен из гибкого и прочного ротанга, который может выдержать огромный вес, являясь при этом фантастически лёгким

Материал: каркас - натуральный ротанг (высший сорт),

столешница - закалённое стекло.

Размеры:

кресло - 61х67х78,5см,

диван - 108х66х78,5см,

стол - D50х56,5см

Габариты и вес упаковок:

1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт.,

67*112*82 (10 кг) - 1.00 шт.,

62*65*80 (4 кг) - 2.00 шт.,

48*80*48 (4 кг) - 1.00 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1080 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота785 мм
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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