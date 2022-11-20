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Светодиодная потолочная люстра с пультом V2830-CL Arrow LED 200W

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Характеристики товара

Описание

Современная светодиодная потолочная люстра из серии Arrow. Светодиодные ленты общей мощность 200 Вт встроены в металлические кольца, образующие геометрический узор. Акриловый слой, расположенный поверх ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Благодаря пульту управления можно настроить интенсивность света и цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Лаконичная люстра с изящным дизайном станет прекрасным источником света в любом интерьере в современном стиле.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 200 Вт.
  • Общая мощность светильника 200 Вт.
  • Световой поток 11200 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 39*39*10

Вес брутто:

Объем: 0,152

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Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Диаметр550 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, серебряный

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