Люстра потолочная V1160-3C Lumi 3*G9*60W

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Характеристики товара

Описание

Утонченный и лаконичный дизайн потолочной люстры из коллекции Lumi выполнен в современном стиле. Металлическое основание и сдержанные плафоны из светлого матового стекла напоминают цветы. Такая изящная люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 9 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя G9
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 25*20*15

Вес брутто: 2

Объем: 0,010

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Диаметр400 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, серебряный

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