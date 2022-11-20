Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная потолочная люстра из серии Odisey. В качестве источника света служит светодиодная лента общей мощностью 168 Вт и со световым потоком 7050 Лм. LED лента встроена в металлический каркас, состоящий из нескольких колец разного диаметра. Черно-белый цвет каркаса гармонично сочетается с белым акриловым слоем поверх светодиодной ленты, акцентируя внимание на плавности форм люстры. Благодаря пульту управления можно настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Светодиодная люстра Odisey дополнит качественным освещением интерьер спальни, гостиной или кухни.
- Площадь освещения 18 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 168 Вт.
- Общая мощность светильника 168 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 69*33*8
Вес брутто:
Объем: 0,182
Основные характеристики
- Высота160 мм
- Ширина320 мм
- Длина670 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный