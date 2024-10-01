Характеристики товара
Описание
Тележка для перевозки и хранения чистого белья. Размер полок 50х50 см. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина850 мм
- Ширина510 мм
- Высота1300 мм
- Вес10 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.25 м3