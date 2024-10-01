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тележка Oaxaca для перевозки чистого белья

Артикул: CH-066-787
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для перевозки и хранения чистого белья. Размер полок 50х50 см. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина850 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес10 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.25 м3

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