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Миска поликарбонат 0.452л - фото 1

Миска поликарбонат 0.452л

Артикул: CH-059-198
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина376 мм
  • Высота155 мм
  • Диаметр305 мм
  • Вес0.985 кг
  • Объем5 л
  • Материалсталь

Отзывы

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