Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина376 мм
- Высота155 мм
- Диаметр305 мм
- Вес0.985 кг
- Объем5 л
- Материалсталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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