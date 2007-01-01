Товар в корзине. Перейти
Набор "Садж-N 7100+700" из подставки и сковороды - фото 1

Набор "Садж-N 7100+700" из подставки и сковороды

Артикул: CH-071-549
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мини-сковородка, нержавейка с медным напылением
Фотография товара Мини-сковородка, нержавейка с медным напылением от компании ChiedoCover.
Следующий Набор "Садж-N 4722" из подставки и сковороды с тефлоновым покрытием
Фотография товара Набор "Садж-N 4722" из подставки и сковороды с тефлоновым покрытием от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр400 мм

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела сковороды

Товар в корзине

Набор "Садж-N 7100+700" из подставки и сковороды
Набор "Садж-N 7100+700" из подставки и сковороды
5 890
В корзине

С этим товаром покупают