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Сковорода трехслойная сталь,антипригарное покрытие, металлический, черный - фото 1

Сковорода трехслойная сталь,антипригарное покрытие, металлический, черный

Артикул: CH-059-397
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина490 мм
  • Высота60 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес1,05 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный, серебряный
  • ФормаКруглая

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