Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Ширина1300 мм
- Высота740 мм
- Вес66.3 кг
- Объем0.53 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест3
- Цвет столешницыБелый
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
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