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Стол стеклянный Twist steel / white

Артикул: CH-035-694
40 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина1300 мм
  • Высота740 мм
  • Вес66.3 кг
  • Объем0.53 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест3
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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