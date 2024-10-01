Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Вес0.100 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветкоричневый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, терракот
Линейка барная «Самбука Изолабелла»
Нож столовый «Снейк», длина 230мм
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 210 мм, металлическая
Кастрюля с крышкой, эмалированный чугун, 1л
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 18 см, стальной
Тарелка для пасты «Фламенко»
Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый
Миска, сталь нержавеющая, 19л
Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для чистки овощей сталь
Нож для чистки овощей, сталь, длина 110
Нож для чистки овощей и фруктов «Атус», сталь, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов, сталь, длина 183мм
Нож для чистки овощей, сталь, длина 170мм
Нож для чистки овощей и фруктов «Манхэттен», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для чистки овощей, сталь нержавеющая, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов сталь нержавеющая
Нож для чистки овощей и фруктов «Ультракорт», сталь, пластик
Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен