Товар в корзине. Перейти
Нож для чистки овощей и фруктов «Нордика», сталь нержавеющая, дерево - фото 1

Нож для чистки овощей и фруктов «Нордика», сталь нержавеющая, дерево

Артикул: CH-058-690
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для чистки овощей, сталь, пластик, длина 180мм
Фотография товара Нож для чистки овощей, сталь, пластик, длина 180мм от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для чистки овощей и фруктов «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен
Фотография товара Нож для чистки овощей и фруктов «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина100 мм
  • Вес0.100 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветкоричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3805
2 490 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, терракот

12
В наличии 126 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Самбука Изолабелла» , произведённого компанией ChiedoCover
от240

Линейка барная «Самбука Изолабелла»

11
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Снейк», длина 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Снейк», длина 230мм

8
В наличии 240 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 210 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 210 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 210 мм, металлическая

5
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой, эмалированный чугун, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 670

Кастрюля с крышкой, эмалированный чугун, 1л

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 18 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от180

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 18 см, стальной

7
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Фламенко», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4603
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Фламенко»

8
В наличии
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от620

Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая, серебристый

9
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 19л, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Миска, сталь нержавеющая, 19л

12
В наличии
Настоящее фото товара Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 340

Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела ножи для чистки

Настоящее фото товара Нож для чистки овощей сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Нож для чистки овощей сталь

7
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей, сталь, длина 110, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Нож для чистки овощей, сталь, длина 110

11
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Атус», сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Нож для чистки овощей и фруктов «Атус», сталь, пластик

8
В наличии 59 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов, сталь, длина 183мм, произведённого компанией ChiedoCover
от760

Нож для чистки овощей и фруктов, сталь, длина 183мм

9
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей, сталь, длина 170мм, произведённого компанией ChiedoCover
от430

Нож для чистки овощей, сталь, длина 170мм

12
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Манхэттен», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Нож для чистки овощей и фруктов «Манхэттен», сталь нержавеющая, полиоксиметилен

13
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Нож для чистки овощей, сталь нержавеющая, пластик

13
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Нож для чистки овощей и фруктов сталь нержавеющая

11
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Ультракорт», сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Нож для чистки овощей и фруктов «Ультракорт», сталь, пластик

14
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 820

Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

7
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Нож для чистки овощей и фруктов «Нордика», сталь нержавеющая, дерево
Нож для чистки овощей и фруктов «Нордика», сталь нержавеющая, дерево
от 4 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3805
2 490 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, терракот

12
В наличии 126 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Самбука Изолабелла» , произведённого компанией ChiedoCover
от240

Линейка барная «Самбука Изолабелла»

11
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Снейк», длина 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Снейк», длина 230мм

8
В наличии 240 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 210 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 210 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 210 мм, металлическая

5
В наличии