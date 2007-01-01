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Обеденное кресло Wilhal из литого алюминия - фото 1Обеденное кресло Wilhal из литого алюминия - фото 2Обеденное кресло Wilhal из литого алюминия - фото 3Обеденное кресло Wilhal из литого алюминия - фото 4Обеденное кресло Wilhal из литого алюминия - фото 5
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Обеденное кресло Wilhal из литого алюминия

Артикул: CH-077-095
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Максимальная нагрузка на посадочное место

Чехлы съемные - да

Накладки на ножки - да (пластиковые)

Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Китай

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота920 мм
  • Материалалюминий
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденное кресло Wilhal из литого алюминия
Обеденное кресло Wilhal из литого алюминия
23 590
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