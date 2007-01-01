Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Максимальная нагрузка на посадочное место
Чехлы съемные - да
Накладки на ножки - да (пластиковые)
Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Китай
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина640 мм
- Высота920 мм
- Материалалюминий
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет