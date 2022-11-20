Характеристики товара
Описание
Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,20
Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина560 мм
- Глубина610 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,20
Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16
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Обеденный стул Консул, бежевый
Обеденный стул Консул, серый
Обеденный стул Консул, зеленый
Обеденный стул Консул, темно-синий
Обеденный стул Консул, бордовый
Дизайнерский стул Монако, черный
Дизайнерский стул Монако, бежевый
Дизайнерский стул Монако, зеленый
Дизайнерский стул Монако, бордовый
Дизайнерский стул Монако, фиолетовый
Дизайнерский стул Монако, синий
Дизайнерский стул Модерн
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