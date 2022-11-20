Характеристики товара
Описание
Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,20
Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина560 мм
- Глубина610 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,20
Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16
Обеденный стул Регент, бежевый
Обеденный стул Регент, латте
Обеденный стул Регент, серый
Обеденный стул Регент, зеленый
Обеденный стул Регент, оливковый
Обеденный стул Консул, бежевый
Обеденный стул Консул, серый
Обеденный стул Консул, зеленый
Обеденный стул Консул, темно-синий
Обеденный стул Консул, бордовый
Дизайнерский стул Монако, черный
Дизайнерский стул Монако, бежевый
Дизайнерский стул Монако, зеленый
Дизайнерский стул Монако, бордовый
Стул Кьявари Черный, деревянный
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Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
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Стул William ромб бархат пудровый