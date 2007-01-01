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Кресло Хармо, антрацит

Артикул: CH-009-830
57 оценок
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Характеристики товара

Описание

Штабелируемое кресло из высококачественного текстилена серого цвета.

Устойчивый прочный каркас из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием в двух цветах – серый и антрацит.

Современный и лаконичный дизайн дополнит интерьер Вашего загородного дома или придомовой территории.

Прочные и практичные материалы позволяют эксплуатировать кресло в течение всего года на открытом воздухе.

Мебель из текстилена будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4.1 кг
  • Материал сиденьятекстилен
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

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