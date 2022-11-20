Товар в корзине. Перейти

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Следующий Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Характеристики товара

Описание

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

Похожие товары

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8908
4 190 ₽
9

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 3Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
18

Стол Лидер 5

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79018
3 390 ₽
6

Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59015
5 390 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Стол Лидер 5, венгеНастоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
19

Стол Лидер 5, венге

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Стол Грейс

Варианты каркаса

Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Морилка ВенгеМорилка Венге

Отзывы о товаре

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой — выполненные заказы

Cтул Кроссбэк с встроенной подушкой, морилка белаяCтул Кроссбэк с встроенной подушкой, морилка белаяСтул Кроссбэк с встроенной подушкой, Happy 130 , цвет каркаса-старинный орех и cтул Кроссбэк с встроенной подушкой, Boston Elite Coffee Стул Кроссбэк с встроенной подушкой, Happy 130 , цвет каркаса-старинный орех и cтул Кроссбэк с встроенной подушкой, Boston Elite Coffee Стул Кроссбэк c подушкой, светлый орехСтул Кроссбэк c подушкой, светлый орехСтул Кроссбэк с подушкой из экокожи, цвет каркаса-чёрная морилкаСтул Кроссбэк с подушкой из экокожи, цвет каркаса-чёрная морилкаСтул Кроссбэк с подушкой, светлый орехСтул Кроссбэк с подушкой, светлый орехСтул Кроссбэк, белённый дуб, рогожкаСтул Кроссбэк, белённый дуб, рогожкаСтулья Кроссбэк, морилка органикаСтулья Кроссбэк, морилка органикаСтул Кроссбэк со встроенной подушкой, белая эмальСтул Кроссбэк со встроенной подушкой, белая эмальКомплект: стулья Кроссбэк, стол Eames DSW круглыйКомплект: стулья Кроссбэк, стол Eames DSW круглыйСтул Кроссбэк, беленый дуб, сеткаСтул Кроссбэк, беленый дуб, сетка
Все заказы

Другие товары из раздела

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стул Вилла, белая рогожкаНастоящее фото товара Стул Вилла, белая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
9

Стул Вилла, белая рогожка

Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орехНастоящее фото товара Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
12

Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех

С этим товаром покупают

Стул Венский, орехНастоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
83Хит

Стул Венский, орех

В наличии 100 шт.
Стул Такер, синий деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
5

Стул Такер, синий деревянный

Стул Такер, золото деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
9

Стул Такер, золото деревянный

Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 90, произведённого компанией ChiedoCover
60 290
7

Стойка ресепшен Raut 90

Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 120, произведённого компанией ChiedoCover
61 790
5

Стойка ресепшен Raut 120

Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 160, произведённого компанией ChiedoCover
69 890
13

Стойка ресепшен Raut 160

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Люстра ГиперионНастоящее фото товара Люстра Гиперион, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена
14

Люстра Гиперион

Стул Бордо Настоящее фото товара Стул Бордо , произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
12

Стул Бордо

Настоящее фото товара Стол Версаль классический, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена
11

Стол Версаль классический