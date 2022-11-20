Характеристики товара
Описание
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
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Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
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