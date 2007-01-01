Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600
5 оценок
7 490
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600 - фото 1Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600 - фото 2Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600 - фото 3Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600 - фото 4Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600 - фото 5

Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600

Артикул: CH-088-044
5 оценок
Основные характеристики
  • Материалсталь
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Фотография товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1247ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое 1247ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Юта синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юта синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99040
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Юта синий

26
В наличии 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синие Совы, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Тони, гобелен синие Совы

52
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, фисташковый

64
Фотография товара Стул Marco, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Marco, белый

112
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Marco, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Marco, серый

53
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99052
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр серый

26
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29036
18 990 ₽Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт

41
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул барный Сатрон, серый велюр, цвет основания золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сатрон, серый велюр, цвет основания золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул барный Сатрон, серый велюр, цвет основания золотой

10
В наличии 39 шт.
Фотография товара Столик журнальный Тассо, металл, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Тассо, металл, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Столик журнальный Тассо, металл, оливковый

5
В наличии 4 шт.
Фотография товара Столик журнальный Сиеста, металл, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Сиеста, металл, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Столик журнальный Сиеста, металл, оранжевый

9
В наличии 28 шт.

Другие товары из раздела мебель для кофейни

Фотография товара Стол обеденный Atrium, серый лак, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Atrium, серый лак, черный, произведённого компанией ChiedoCover
108 490

Стол обеденный Atrium, серый лак, черный

10
В пути 811 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Лафе, массив бука, коричневый, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Подстолье Лафе, массив бука, коричневый, 800х800

9
Фотография товара Подстолье Хум двойное, массив бука, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Хум двойное, массив бука, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 390

Подстолье Хум двойное, массив бука, коричневый

13
Настоящее фото товара Подстолье Хатч двойное, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 690

Подстолье Хатч двойное, коричневый

13
Фотография товара Подстолье Балкони, черный, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Подстолье Балкони, черный, 700х700

15
Фотография товара Подстолье Балкони, черный, 1400х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 1400х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Подстолье Балкони, черный, 1400х700

15
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700

7
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х700

9
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х700

13
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х800

5

Товар в корзине

Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600
Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600
7 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности