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Настоящее фото товара Подстолье Ситтл, бежевый, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Ситтл, бежевый, 1200х800
14 оценок
13 090
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Подстолье Ситтл, бежевый, 1200х800 - фото 1

Подстолье Ситтл, бежевый, 1200х800

Артикул: CH-088-011
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1030 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота730 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1030 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота730 мм
  • Вес5 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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