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Настоящее фото товара Подстолье Брейд БК, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Брейд БК, черный
10 оценок
8 190
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Брейд БК, черный - фото 1

Подстолье Брейд БК, черный

Артикул: CH-088-125
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота730 мм
  • Вес18 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота730 мм
  • Вес18 кг
  • Материалсталь, чугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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