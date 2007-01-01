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Настоящее фото товара Подстолье Балкони 5, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Балкони 5, черный
6 оценок
6 190
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Подстолье Балкони 5, черный - фото 1Подстолье Балкони 5, черный - фото 2Подстолье Балкони 5, черный - фото 3

Подстолье Балкони 5, черный

Артикул: CH-088-066
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота430 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материалметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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