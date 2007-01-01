Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Балкони 1НР, черный, 700х700
11 оценок
6 190
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Балкони 1НР, черный, 700х700 - фото 1Подстолье Балкони 1НР, черный, 700х700 - фото 2Подстолье Балкони 1НР, черный, 700х700 - фото 3Подстолье Балкони 1НР, черный, 700х700 - фото 4

Подстолье Балкони 1НР, черный, 700х700

Артикул: CH-088-026
11 оценок
Основные характеристики
  • Материалсталь
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Фотография товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1247ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое 1247ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55029
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

403
В наличии 4 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20 мм, серебро, белый кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20 мм, серебро, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Стул Хит 20 мм, серебро, белый кожзам

131
Фотография товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный

30
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

94
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Темпо 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Темпо 9, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Темпо 9

86
Хит
Фотография товара Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Кресло Камила, шенилл Versal 10 изумруд, красное дерево

86
Фотография товара Стул Halmar Karnaval, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Karnaval, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Стул Halmar Karnaval, бежевый

63
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, с подлокотниками, арш бежевый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, с подлокотниками, арш бежевый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 18028
3 025 ₽

Стул Хит 20мм, с подлокотниками, арш бежевый, шампань

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 680

Стул Хит 25 с подлокотниками, корона синяя, каркас серебро

6
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стол раздвижной Амор 1000+300, даркстоун, черный муар

7

Другие товары из раздела мебель для кофейни

Фотография товара Подстолье Базз, бук, светлое дерево, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Базз, бук, светлое дерево, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Подстолье Базз, бук, светлое дерево, 1200х800

12
Фотография товара Подстолье Базз, дуб, светлое дерево, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Базз, дуб, светлое дерево, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Подстолье Базз, дуб, светлое дерево, 1200х800

14
Фотография товара Подстолье Поуф 40, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Поуф 40, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
30 490

Подстолье Поуф 40, коричневый

15
Фотография товара Подстолье Балкони, черный, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Подстолье Балкони, черный, 700х700

15
Фотография товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Подстолье Балкони 1НР, черный, 1200х800

11
Фотография товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 1НР, черный, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Подстолье Балкони 1НР, черный, 1400х800

5
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х800

13
Фотография товара Подстолье Балкони 2НР, черный, 800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2НР, черный, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Подстолье Балкони 2НР, черный, 800х800

13
Фотография товара Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Подстолье Балкони 2НР, черный, 1400х800

13
Фотография товара Подстолье Балкони 3Р, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 3Р, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Подстолье Балкони 3Р, черный

14

Товар в корзине

Подстолье Балкони 1НР, черный, 700х700
Подстолье Балкони 1НР, черный, 700х700
6 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности