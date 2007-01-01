Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нерживеющей стали (матовое) золотого цвета (нитрит титана). Лаковое покрытие. Размер верхнего крепления: Ø60 см, диаметр трубы 10 см. Рекомендуемый размер столешницы: Ø120
Рекомендуемый размер столешницы: Д-120
Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Высота: 72 см
Диаметр: 70 см
Вес нетто: 27,65 кг
Вес брутто: 28,15 кг
Объем: 0,032 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр700 мм
- Вес27.65 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1200 мм
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки28.15 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет