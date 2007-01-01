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Настоящее фото товара Подстолье 1049ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1049ЕМ
53 оценки
16 59013
18 890 ₽
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Распродажа

Подстолье 1049ЕМ

Артикул: CH-049-856
53 оценки
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Диаметр700 мм
  • Вес27.65 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1200 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нерживеющей стали (матовое) золотого цвета (нитрит титана). Лаковое покрытие. Размер верхнего крепления: Ø60 см, диаметр трубы 10 см. Рекомендуемый размер столешницы: Ø120

Рекомендуемый размер столешницы: Д-120

Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Высота: 72 см
Диаметр: 70 см
Вес нетто: 27,65 кг
Вес брутто: 28,15 кг
Объем: 0,032 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр700 мм
  • Вес27.65 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1200 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки28.15 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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