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Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2727, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье металлическое 2727
55 оценок
13 090
Товар в корзине. Перейти
Подстолье металлическое 2727 - фото 1Подстолье металлическое 2727 - фото 2Подстолье металлическое 2727 - фото 3

Подстолье металлическое 2727

Артикул: CH-001-289
55 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота730 мм
  • Вес14,1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба - металлическая труба из прутка. Основание - сталь.Труба и основание - черное порошковое покрытие. Неразборное. Упаковка - полиэтилен+картон. Рекомендуемый максимальный размер столешниц: Д900 , 800*800.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота730 мм
  • Вес14,1 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900, 800*800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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