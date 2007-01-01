Характеристики товара
Описание
Подстолье металлическое. Труба - металлическая труба из прутка. Основание - сталь.Труба и основание - черное порошковое покрытие. Неразборное. Упаковка - полиэтилен+картон. Рекомендуемый максимальный размер столешниц: Д900 , 800*800.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота730 мм
- Вес14,1 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD900, 800*800 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет