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Подстолье обеденное Josie wide - фото 1Подстолье обеденное Josie wide - фото 2

Подстолье обеденное Josie wide

Артикул: CH-052-787
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кол-во в упак: 1 шт

Вес упаковки: 21 кг

Объем упаковки:0,013 м3

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота720 мм
  • Вес21 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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