Товар в корзине. Перейти

Подстолье металлическое Паук №2

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье барное металлическое Паук
Подстолье барное металлическое Паук
Следующий Подстолье металлическое Квадро Дуо мини
Подстолье барное металлическое Паук

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина735 мм
  • Длина725 мм
  • Вес15 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо мини, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
8

Подстолье металлическое Квадро Дуо мини

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика NEW, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
6

Подстолье металлическое Классика NEW

Подстолье металлическое Квадро миниНастоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро мини, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое Квадро мини

Подстолье Лофт слим №13Настоящее фото товара Подстолье Лофт слим №13, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Подстолье Лофт слим №13

Подстолье Лофт №11Настоящее фото товара Подстолье Лофт №11, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
11

Подстолье Лофт №11

Подстолье Лофт №4Настоящее фото товара Подстолье Лофт №4, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
8

Подстолье Лофт №4

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010EM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
7

Подстолье металлическое 1010EM

В наличии 30 шт.
Подстолье Лофт 4Настоящее фото товара Подстолье Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Подстолье Лофт 4

Подстолье ТрояНастоящее фото товара Подстолье Троя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
13

Подстолье Троя

Подстолье ПарсонНастоящее фото товара Подстолье Парсон, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
15

Подстолье Парсон

Другие товары из раздела подстолья стальные оптом

Подстолье Лофт 7Настоящее фото товара Подстолье Лофт 7, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
7

Подстолье Лофт 7

Подстолье Лофт 6Настоящее фото товара Подстолье Лофт 6, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
14

Подстолье Лофт 6

Подстолье Лофт 3Настоящее фото товара Подстолье Лофт 3, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
11

Подстолье Лофт 3

Подстолье XНастоящее фото товара Подстолье X, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
12

Подстолье X

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое Квадро Трапезе

Подстолье металлическое Квадро NEWНастоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро NEW, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
6

Подстолье металлическое Квадро NEW

Подстолье Круз 60 МНастоящее фото товара Подстолье Круз 60 М, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
112Хит

Подстолье Круз 60 М

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Каркас "Лидер 2", произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
6

Каркас "Лидер 2"

Настоящее фото товара Каркас "Лидер 3", произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
11

Каркас "Лидер 3"

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1251, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
10

Подстолье чугунное 1251

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1263, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
15

Подстолье хромированное 1263

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Обвязка, с подвесами для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Подстолье Обвязка, с подвесами для стульев

Настоящее фото товара Светильник потолочный 01530, произведённого компанией ChiedoCover
от40 190
8

Светильник потолочный 01530

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01132, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
5

Светильник подвесной KH01132

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01136, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
9

Светильник подвесной KH01136

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01135, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
6

Светильник подвесной KH01135

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01134, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
12

Светильник подвесной KH01134