Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина735 мм
- Длина725 мм
- Вес15 кг
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
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