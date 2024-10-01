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Светильник подвесной светодиодный V11087-PL Ontario

Артикул: CH-066-923
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник Ontario – это не только стильный элемент современного интерьера, но и функциональное решение для улучшения акустики. Его элегантный фетровый плафон, выполненный в оливковом цвете снаружи и черном внутри, не только визуально привлекателен, но и обладает высокими звукопоглощающими свойствами (NRC = 0,7), что способствует созданию уютной атмосферы.

Светильник мощностью 12 Вт равномерно освещает до 10 м², а регулируемая высота подвеса делает его универсальным для любых помещений. Материал плафона экологичен, безопасен и огнестоек (класс A/HB), что гарантирует его надёжность и долговечность. Этот светильник прекрасно впишется в интерьеры в стилях минимализм, сканди и лофт, подчёркивая их утончённый и современный характер.
Подвесной светильник LED подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина496 мм
  • Глубина496 мм
  • Высота1754 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки515 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки515 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки2.30 кг

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