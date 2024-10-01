Характеристики товара
Описание
Утонченный подвесной светильник для качественного освещения в доме. Плафон в виде шара выполнен из стекла и наполовину покрыт слоем краски цвета хром для более направленного освещения. В качестве источника света подойдут лампы накаливания или LED с цоколем E27. С площадью освещения в 5 м² светильник подойдет для кухни, спальни, коридора или холла. При необходимости высоту светильника можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота1100 мм
- Материалметалл, стекло
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки1.20 кг