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Подвесной светильник V1690-1P Silestia

Артикул: CH-066-659
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Утонченный подвесной светильник для качественного освещения в доме. Плафон в виде шара выполнен из стекла и наполовину покрыт слоем краски цвета хром для более направленного освещения. В качестве источника света подойдут лампы накаливания или LED с цоколем E27. С площадью освещения в 5 м² светильник подойдет для кухни, спальни, коридора или холла. При необходимости высоту светильника можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки1.20 кг

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