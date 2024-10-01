Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник Mantis — это дизайнерское решение, которое гармонично впишется в любой современный интерьер. Плафон из фетра обладает уникальными акустическими свойствами (NRC = 0,7), что помогает снизить уровень шума в помещении. Мощность лампы 12 Вт позволяет эффективно осветить до 10 м², создавая уютный теплый свет. Несколько вариантов сборки плафона и регулируемая высота делают светильник универсальным для использования в гостиной, спальне, кафе, кухне и других зонах. LED лампы обеспечивают экономию энергии и долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота1820 мм
- Материалметалл, акрил
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки515 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки515 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки2.90 кг