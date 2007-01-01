Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полукресло Спарк изумрудный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Спарк изумрудный, золотой
9 оценок
16 69017
20 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Спарк изумрудный, золотой - фото 1Полукресло Спарк изумрудный, золотой - фото 2Полукресло Спарк изумрудный, золотой - фото 3
Распродажа

Полукресло Спарк изумрудный, золотой

Артикул: CH-069-758
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Вес8.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Cosiness, букле, белый
Фотография товара Кресло Cosiness, букле, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Вейв белый, золото
Фотография товара Полукресло Вейв белый, золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Наше кресло для Хорека создано так, чтобы быть идеальным балансом между функциональностью и эстетикой. Ножки из полированной нержавеющей стали с покрытием нитрид титана придают мебели роскошный золотистый оттенок, который не выцветает годами. Благодаря высокоточной обработке, все сварочные швы аккуратны и отполированы до зеркального блеска — это гарантирует не только презентабельный вид, но и долговечность более 50 лет даже в условиях интенсивной эксплуатации.

Мы предлагаем кресла в двух вариантах обивки:
Рогожка — с глубокой текстурой, которая добавляет интерьеру характера и строгости.
Микровелюр — невероятно мягкий материал с богатым цветом, создающий эффект уюта и роскоши.

Благодаря продуманной конструкции, кресло весит всего 8 кг , что делает его удобным для перестановок и экономии времени вашего персонала. Это не просто мебель — это инвестиция в имидж вашего заведения. Лаконичный дизайн, высокая износостойкость и внимание к каждой детали делают кресло идеальным решением для любого интерьера. А благодаря мягкой обивке и эргономичной форме, наше мягкое полукресло для кафе и ресторанов станет любимым местом посетителей, ценящих удобство и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Вес8.1 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветизумрудный
  • Обивкамикровелюр
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак

58
Фотография товара Полукресло Самбука, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, шенилл

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гуччи, велюр Велютто 29, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гуччи, велюр Велютто 29, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽

Полукресло Гуччи, велюр Велютто 29, каркас металл

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, иск. кожа Марвел Блэк, ножки бук морилка черная

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук

11
Фотография товара Полукресло Diana от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Diana, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена

Полукресло Diana

7
Фотография товара Полукресло Блум синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блум синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Полукресло Блум синий, черный

11
Фотография товара Полукресло Лаундж хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лаундж хром, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Полукресло Лаундж хром

10
Фотография товара Полукресло Релакс коричневый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Релакс коричневый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Полукресло Релакс коричневый, хром

14
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол CD-013, регулируемый, ясень, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CD-013, регулируемый, ясень, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стол CD-013, регулируемый, ясень, черный

13
Фотография товара Стол Йонг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Йонг, произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Стол Йонг

8
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Нево, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Нево, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
45 390 ₽

Стол Лофт Нево, ЛДСП

13
Фотография товара Столик барный БМА24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Столик барный БМА24

76
Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт, мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от10 09066
29 190 ₽

Стол Фуд-корт, мрамор

39
Фотография товара Стол Лофт 13 900*900, ясень от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 13 900*900, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190

Стол Лофт 13 900*900, ясень

43
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 035

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас

50
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от27 19043
46 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Гэтсби 55 х 55 серебро

26
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стол-консоль Венера от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-консоль Венера, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090

Стол-консоль Венера

55

Другие товары из раздела полукресла

Фотография товара Кресло Кон Пана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кон Пана, произведённого компанией ChiedoCover
от52 790
Оптовая цена

Кресло Кон Пана

44
Фотография товара Полукресло Ува S бирюзовый/ береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S бирюзовый/ береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от61 190
Оптовая цена

Полукресло Ува S бирюзовый/ береза с эффектом

31
Фотография товара Кресло ВудМолд, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена

Кресло ВудМолд, салатовый

38
Распродажа
Фотография товара Полукресло Аура графит, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Аура графит, золото, произведённого компанией ChiedoCover
12 09020
14 990 ₽Оптовая цена

Полукресло Аура графит, золото

14
Фотография товара Полукресло Блисс бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блисс бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Полукресло Блисс бежевый, хром

14
Фотография товара Полукресло Блисс латте, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блисс латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Полукресло Блисс латте, хром

8
Распродажа
Фотография товара Полукресло Петч розовый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Петч розовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
13 49020
16 790 ₽Оптовая цена

Полукресло Петч розовый, золото

15
Фотография товара Полукресло Спарк графит, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Спарк графит, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Полукресло Спарк графит, черный

15
Фотография товара Полукресло Вейв белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Вейв белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Полукресло Вейв белый, черный

6
Фотография товара Полукресло Вейв серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Вейв серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Полукресло Вейв серый, черный

13

Товар в корзине

Полукресло Спарк изумрудный, золотой
Полукресло Спарк изумрудный, золотой
16 690
20 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол CD-013, регулируемый, ясень, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CD-013, регулируемый, ясень, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стол CD-013, регулируемый, ясень, черный

13
Фотография товара Стол Йонг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Йонг, произведённого компанией ChiedoCover
38 090

Стол Йонг

8
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Нево, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Нево, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
45 390 ₽

Стол Лофт Нево, ЛДСП

13
Фотография товара Столик барный БМА24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Столик барный БМА24

76

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности