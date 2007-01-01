Характеристики товара
Описание
Наше кресло для Хорека создано так, чтобы быть идеальным балансом между функциональностью и эстетикой. Ножки из полированной нержавеющей стали с покрытием нитрид титана придают мебели роскошный золотистый оттенок, который не выцветает годами. Благодаря высокоточной обработке, все сварочные швы аккуратны и отполированы до зеркального блеска — это гарантирует не только презентабельный вид, но и долговечность более 50 лет даже в условиях интенсивной эксплуатации.
Мы предлагаем кресла в двух вариантах обивки:
Рогожка — с глубокой текстурой, которая добавляет интерьеру характера и строгости.
Микровелюр — невероятно мягкий материал с богатым цветом, создающий эффект уюта и роскоши.
Благодаря продуманной конструкции, кресло весит всего 8 кг , что делает его удобным для перестановок и экономии времени вашего персонала.
Это не просто мебель — это инвестиция в имидж вашего заведения. Лаконичный дизайн, высокая износостойкость и внимание к каждой детали делают кресло идеальным решением для любого интерьера. А благодаря мягкой обивке и эргономичной форме, наше мягкое полукресло для кафе и ресторанов станет любимым местом посетителей, ценящих удобство и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина560 мм
- Высота780 мм
- Вес8.1 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветбежевый, золотой
- Обивкамикровелюр
- Цвет каркасазолотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет