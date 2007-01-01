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Настоящее фото товара Полукресло Спарк бежевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Спарк бежевый, золотой
12 оценок
16 69021
21 000 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Полукресло Спарк бежевый, золотой

Артикул: CH-069-755
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Вес8.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Наше кресло для Хорека создано так, чтобы быть идеальным балансом между функциональностью и эстетикой. Ножки из полированной нержавеющей стали с покрытием нитрид титана придают мебели роскошный золотистый оттенок, который не выцветает годами. Благодаря высокоточной обработке, все сварочные швы аккуратны и отполированы до зеркального блеска — это гарантирует не только презентабельный вид, но и долговечность более 50 лет даже в условиях интенсивной эксплуатации.

Мы предлагаем кресла в двух вариантах обивки:
Рогожка — с глубокой текстурой, которая добавляет интерьеру характера и строгости.
Микровелюр — невероятно мягкий материал с богатым цветом, создающий эффект уюта и роскоши.

Благодаря продуманной конструкции, кресло весит всего 8 кг , что делает его удобным для перестановок и экономии времени вашего персонала.
Это не просто мебель — это инвестиция в имидж вашего заведения. Лаконичный дизайн, высокая износостойкость и внимание к каждой детали делают кресло идеальным решением для любого интерьера. А благодаря мягкой обивке и эргономичной форме, наше мягкое полукресло для кафе и ресторанов станет любимым местом посетителей, ценящих удобство и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Вес8.1 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветбежевый, золотой
  • Обивкамикровелюр
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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