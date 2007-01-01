Товар в корзине. Перейти
Полукресло Diana - фото 1Полукресло Diana - фото 2Полукресло Diana - фото 3Полукресло Diana - фото 4Полукресло Diana - фото 5Полукресло Diana - фото 6Полукресло Diana - фото 7

Полукресло Diana

Артикул: CH-059-467
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах. Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота спинки320 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветкоричневый, белый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стул обеденный

Товар в корзине

Полукресло Diana
Полукресло Diana
от 22 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 09.01.2019 Стул деревянный или на металлокаркасе?
Стул деревянный или на металлокаркасе?

Особенности производства, стиля и эксплуатации разных категорий стульев

Новость от 02.04.2025 Как обустроить кабинет в офисе?
Как обустроить кабинет в офисе?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 15.02.2022 Наш текстиль на KazanExpress
Наш текстиль на KazanExpress

Мы открыли свой магазин на площадке KazanExpress!

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.