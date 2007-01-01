Характеристики товара
Описание
Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.
Все видимые сварочные швы на ножках тщательно отполированы.
Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.
Кресла представлены в двух видах тканей — рогожка, с присущей ей глубокой текстурой и микровелюр с невероятной мягкостью и красивый глубоким цветом. Мы постарались сделать конструкцию максимально легкой — вес кресла всего 8кг!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина560 мм
- Высота780 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветбежевый, хромированный
- Обивкамикровелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет