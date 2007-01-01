Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полукресло Спарк графит, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Спарк графит, хром
6 оценок
16 690
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Спарк графит, хром - фото 1Полукресло Спарк графит, хром - фото 2Полукресло Спарк графит, хром - фото 3

Полукресло Спарк графит, хром

Артикул: CH-069-762
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Самбука экокожа
Фотография товара Полукресло Самбука экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.

Все видимые сварочные швы на ножках тщательно отполированы.

Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.

Кресла представлены в двух видах тканей — рогожка, с присущей ей глубокой текстурой и микровелюр с невероятной мягкостью и красивый глубоким цветом. Мы постарались сделать конструкцию максимально легкой — вес кресла всего 8кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветтемно-серый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука

47
Распродажа
Фотография товара Кресло Декстер охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Декстер охра, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59056
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Декстер охра

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Элит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Элит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Кресло Элит

39
Фотография товара Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание

15
Фотография товара Полукресло Самбука, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, шенилл

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Реми79/Реми 72, ножки бук под лак

12
Фотография товара Полукресло Diana от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Diana, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена

Полукресло Diana

7
Фотография товара Полукресло Блисс графит, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блисс графит, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Полукресло Блисс графит, хром

11
Фотография товара Полукресло Релакс коричневый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Релакс коричневый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Полукресло Релакс коричневый, хром

14
Фотография товара Полукресло Дублин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
38 490

Полукресло Дублин

10
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Норридж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Норридж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Стол Норридж

41
Фотография товара Журнальный стол Лофт Дроэда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Лофт Дроэда, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Журнальный стол Лофт Дроэда

63
Фотография товара Журнальный столик Моника 50х55 марбл / голд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Моника 50х55 марбл / голд, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Журнальный столик Моника 50х55 марбл / голд

7
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Борк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Борк, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Стол Борк

50
Фотография товара Стол Лофт 24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 24, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Стол Лофт 24

40
Фотография товара Стол Саммер, металлокаркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Саммер, металлокаркас, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490

Стол Саммер, металлокаркас

136
Фотография товара Стол Edson Max от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Edson Max, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол Edson Max

40
Фотография товара Комплект обеденной мебели Флоу 3, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект обеденной мебели Флоу 3, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
131 290
Оптовая цена

Комплект обеденной мебели Флоу 3, оливковый

13
Фотография товара Стол Лофт 16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890

Стол Лофт 16

34
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Арт Деко 120 х 60 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Арт Деко 120 х 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от30 09054
64 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Арт Деко 120 х 60 золото

26
В наличии 22 шт.

Другие товары из раздела полукресла

Фотография товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, оранжевый гобелен

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная

50
Фотография товара Полукресло Блум розовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блум розовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Полукресло Блум розовый, черный

10
Фотография товара Полукресло Блум розовый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блум розовый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Полукресло Блум розовый, хром

10
Фотография товара Полукресло Блум серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блум серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Полукресло Блум серый, хром

15
Фотография товара Полукресло Блум синий, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Блум синий, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Полукресло Блум синий, хром

6
Распродажа
Фотография товара Полукресло Релакс изумрудный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Релакс изумрудный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
15 99021
20 090 ₽Оптовая цена

Полукресло Релакс изумрудный, золото

13
Фотография товара Полукресло Спарк бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Спарк бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Полукресло Спарк бежевый, хром

6
Фотография товара Полукресло Спарк изумрудный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Спарк изумрудный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Полукресло Спарк изумрудный, хром

12
Фотография товара Полукресло Вейв белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Вейв белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Полукресло Вейв белый, хром

8

Товар в корзине

Полукресло Спарк графит, хром
Полукресло Спарк графит, хром
16 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Норридж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Норридж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Стол Норридж

41
Фотография товара Журнальный стол Лофт Дроэда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Лофт Дроэда, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Журнальный стол Лофт Дроэда

63
Фотография товара Журнальный столик Моника 50х55 марбл / голд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Моника 50х55 марбл / голд, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Журнальный столик Моника 50х55 марбл / голд

7
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Борк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Борк, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Стол Борк

50

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности